Convite: lançamento do Livro “Além das Ondas do Rádio”, um relato superação

O lançamento do livro “Além das Ondas do Rádio”, que está marcado para esta terça-feira, (09), às 19:00 horas, acontecerá no Auditório da Biblioteca Pública, em Sena Madureira, e o convite é feito a todos que tenham interesse em participar. Escrito por Fabio Lopes, o livro narra uma jornada de superação pessoal que inspirará a todos.

Fabio, conhecido radialista da região, compartilha não apenas suas experiências no mundo do rádio, mas também os desafios pessoais que enfrentou ao longo de sua vida e como encontrou forças para superá-los.

“Este livro é mais do que uma história sobre minha carreira no rádio. É sobre os momentos difíceis que todos enfrentamos e como podemos encontrar coragem para seguir adiante”, comenta Fabio Lopes.

O lançamento promete ser uma oportunidade única para conhecer de perto a trajetória de vida deste autor, que sempre acreditou no poder transformador da comunicação e na capacidade de cada indivíduo de alcançar seus sonhos.

Contato para Imprensa:

Fabio Lopes

Telefone: 68.999648570

E-mail: [email protected]