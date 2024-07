Criança de 12 anos é atropelada e tem perna quebrada enquanto jogava bola na Baixada da Sobral

Um menino de 12 anos foi vítima de um atropelamento e teve a perna esquerda quebrada na noite desta terça-feira (16), na rua Santa Luzia, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a criança de 12 anos estava na rua Santa Luzia jogando bola com amigos e aproveitando as férias do meio do ano, quando foi surpreendida por um motociclista ainda não identificado, que acabou atropelando a vítima. Após a ação, o homem fugiu do local na moto sem prestar socorro à criança.

No impacto, a vítima foi arremessada e teve a perna esquerda quebrada, um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve e escoriações pelo corpo.

Moradores ajudaram o menino e chamaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos. Depois de protocolar e estabilizar o quadro clínico do menino, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local, colhendo as informações. Em seguida, fez ronda na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.