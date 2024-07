“Eu estraguei tudo, eu cometi um erro”, diz Biden sobre Debate da CNN

A Casa Branca insistiu que Biden não desistirá, apesar da pressão de alguns democratas.

A entrevista acontece no momento em que Biden segue conselhos de aliados importantes para se destacar mais na esfera pública após performance no debate da CNN e a turbulência resultante.

Além de Earl Ingram do “The Earl Ingram Show”, Biden conversou com Andrea Lawful-Sanders do “The Source” na Filadélfia, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, aos repórteres nesta quarta-feira (3).

As entrevistas marcam a última medida de Biden para endireitar a situação e acalmar a ansiedade intrapartidária após o desempenho no debate do dia 27 de junho. A estratégia visa tranquilizar os eleitores de que o presidente americano está à altura da tarefa de outro mandato.

Biden deve se reunir com governadores democratas ainda nesta quarta-feira (3). Ele viajará para Wisconsin na sexta-feira (5), onde dará uma entrevista a George Stephanopoulos da ABC News.

O presidente americano também viajará para a Pensilvânia no domingo (7). E na próxima semana, Biden dará uma conferência de imprensa na cúpula da Otan em Washington.

Ainda não está claro se estas medidas irão acalmar as preocupações sobre a idade do presidente – com todos os olhos voltados para Biden e como ele lida com momentos mais casuais e improvisados ​​no meio da pressão crescente dentro do seu próprio partido.