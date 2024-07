Fernanda manda a real sobre amizade com Pitel: “Dou graças a Deus”

Na noite dessa segunda-feira (15/7), Fernanda Bande mandou a real sobre o fim da amizade com Giovanna Pitel. as ex-participantes do BBB formaram o shipper Pitanda durante o reality da TV Globo, mas parece que a relação esfriou quando voltaram para o mundo real. “Dou graças a Deus”, disse em entrevista para o De Frente com Blogueirinha.

“A questão é: vocês ainda se falam? Você e Pitel ainda se falam?”, questionou a apresentadora. “Claro que a gente ainda se fala. Sim, por quê? Você quer ver o meu telefone [mostrando a troca de mensagen entre elas?]”, respondeu a confeiteira. “Vocês duas ainda têm uma amizade?”, insistiu Blogueirinha.

Fernanda reagiu sem confirmar ou não se houve algum conflito com Pitel: “A vida acontece para todo mundo. Se ela não acontece para você, eu vou ser clara com você e com todo mundo que está assistindo”.

Logo, Bande alegou que a distância e a correria do dia a dia acabaram contribuindo para um afastamento natural, como ela mesma classificou. “Não tem nada. Ela veio morar no Rio e a gente tem vidas completamente diferentes, é só isso. Mas a gente se fala”, reforçou.

A moça prosseguiu: “A questão é a seguinte: a minha vida está muito corrida até agora, de verdade, e eu dou graças a Deus por isso. São muitos trabalhos, um atrás do outro e o pouquinho de tempo que eu tenho, eu dedico à família, me dedico às crianças”.

No entanto, por conta da insistência de Blogueirinha para que fosse revelado um motivo sobre uma suposta briga, Fernanda Bande entrou na brincadeira e ironizou:

“Eu estava lá, sentada. A gente pediu a mesma comida. E quando ela trouxe, do nada, ela jogou chá quente em mim. Até queimou a minha mão. Babado. A gente deu uma afastada. Ficou um clima meio estabelecido”, debochou.

A influenciadora finalizou o bate-papo dando uma alfinetada na convidada. “Acho que você está criando uma historinha para disfarçar um problema”, encerrou.

Amizade em crise

Em junho, a web passou a especular que Pitanda estvisse em crise. Na ocasião, as duas estavam apresentando, juntas, um programa no Multishow, “Na Cama com Pitanda”.

Os rumores começaram depois de Pitel compartilhar uma publicação, com várias fotos, comemorando o último episódio de Na Cama com Pitanda. No entanto, ela deixou de fora a amiga, sem sequer mencioná-la na legenda.

“Hoje vai ao ar o último episódio do nosso programa e eu sigo em êxtase por tudo que vivi durante os últimos meses! 6 meses se passaram desde que a minha vida mudou. E estou com uma linda sensação de dever cumprido”, comentou.

E seguiu: “Seis meses de muita intensidade, trabalho e mudanças. Muito mais vem por aí, obrigado a todos os envolvidos por essa jornada maravilhosa!”.

Logo, seguidores começaram a questionar por Fernanda. “E a foto com a Fernanda? Esqueceu no churrasco?”, “É uma pena que uma amizade tão linda não tenha durado” e “Ficaria legal uma foto com a Fer no final”, foram algumas das reações.

O babado sobre uma possível treta entre as moças começou logo no início do programa, quando Chico Barney, do Splash, percebeu uma rusga entre elas. ‘Parecia muito que as duas estavam se alfinetando – não no campo da brincadeira, mas do rancor”, observou.

O jornalista Lucas Pasin, do UOL, questionou Pitel, que negou existir qualquer problema com Fernanda: “É porque as pessoas acham, de verdade, que a gente não é um indivíduo e querem ver a gente sempre juntas. Não existe briga, gente, a gente está bem. Não especulem, por favor”.