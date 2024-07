Fiuk é derrotado na Justiça em meio à confusão com Deolane Bezerra

Fiuk mal saiu de uma polêmica envolvendo seu nome e se “meteu” em mais uma, dessa vez na Justiça. O cantor e ator moveu uma ação contra uma empresa, acusando a organização de inadimplência, e solicitou o pagamento de quase R$ 195 mil do réu, mas teve o pedido negado.

De acordo com a coluna Daniel Nascimento, do O Dia, o filho de Fábio Jr. entrou com uma ação monitória contra a empresa em novembro do ano passado. Esse recurso judicial é usado para cobrar dívidas de forma mais rápida e menos burocrática.

No processo, Fiuk acusou os réus de inadimplência na entrega de um aplicativo. Segundo o ex-BBB, ele teria firmado três contratos de prestação de serviços, mas rescindiu e não recebeu os valores de volta. Diante disso, solicitou o pagamento de R$ 194.882,05 na Justiça.

Ainda de acordo com o colunista, a defesa de Fiuk teria apresentado apenas conversas de WhatsApp como prova do ocorrido. Diante da falta de evidências adequadas, a juíza Thaís da Silva Porto determinou o encerramento do caso. Isso porque, segundo a magistrada, as mensagens trocadas na rede social não seriam suficientes para comprovar a inadimplência.

Com a petição inicial indeferida, Fiuk agora precisa arcar com as custas judiciais.