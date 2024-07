Graciele Lacerda compartilha ensaio de gravidez ao lado de Zezé Di Camargo; veja fotos

A influenciadora Graciele Lacerda, 43, compartilhou nesta sexta-feira (12) registros inéditos do seu ensaio fotográfico de gestante, apenas um dia depois de anunciar que está à espera de seu primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo, 61.

Em um carrossel de fotos, o casal aparece ao ar livre, com looks brancos e mostrando sapatinhos de bebê. “Aos poucos, vou compartilhando com vocês esse ensaio lindo que fizemos! Amor que transborda”, escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, fãs comemoraram a novidade e elogiaram o ensaio fotográfico. “Vai ser uma criança linda e abençoada”, escreveu uma internauta. Outro cogitou sobre o possível sexo do bebê. “Será uma menina ou menino? Que venha com muita saúde”, declarou.

Há mais de 10 anos juntos, o casal já vinha tentando engravidar há quatro anos. Esse será o primeiro filho de Graciele, mas Zezé já é pai de outros três filhos: Wanessa Camargo, 41, Camilla Camargo, 38 e Igor Camargo, 30.

Graciele desabafa sobre críticas

Embora tenha se alegrado com as mensagens positivas sobre sua primeira gravidez, a influenciadora desabafou sobre os comentários negativos e críticas que recebeu depois de dividir a novidade com os internautas.

Segundo ela, foi muito difícil esconder a gestação. “Não consegui dormir direito, fiquei muito ansiosa, com aquele medo, tensão”, contou no Instagram. “Chegou um momento em que eu já não estava conseguindo disfarçar, estava ficando bem nítido. É muito ruim esconder, não dividir as coisas”, afirmou.

“Dá um medinho de divulgar isso com todo mundo, porque recebi mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, energias, mas também tem as mensagens pesadas, ruins”, falou sobre os haters.

“A gente não consegue fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E isso a gente não tem como controlar”, afirmou.

Veja fotos: