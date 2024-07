Guitarrista do Radiohead está internado em tratamento intensivo

O guitarrista do Radiohead, Jonny Greenwood, está internado e passa por tratamento intensivo. A informação foi divulgada pela banda nesta sexta-feira (12/7), após ele passar mal durante uma turnê com o The Smile — grupo formado por integrantes de diversas bandas — e ser internado às pressas.

“Alguns dias atrás, Jonny ficou gravemente doente com uma infecção que precisou de tratamento hospitalar de emergência, parte dele em terapia intensiva”, diz um trecho do comunicado divulgado pelo The Smile.

Eles explicaram ainda que a apresentação dele nesta sexta-feira (12/7) e a turnê pela Europa, em agosto, estão canceladas. “Fomos instruídos pela equipe médica responsável pelos cuidados de Jonny a cancelar todos os compromissos até que ele tenha tempo de se recuperar totalmente.”

Além disso, aproveitaram para desejar o melhor para o colega do grupo. “Todos nós desejamos a Jonny uma rápida recuperação”, finaliza o comunicado.