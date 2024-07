Influenciador Nino Abravanel e mais 5 viram réus por assassinato

Relembre o caso

A Polícia Civil apresentou no dia 11 de julho, o relatório final do inquérito e pediu a prisão preventiva do influencer pelo assassinato do pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, 32, ocorrido em maio. No relatório final de investigação, obtido pelo Metrópoles, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) afirmou que as imagens extraídas “demonstraram claramente a participação de todos os envolvidos na dinâmica do crime”.

De acordo com a investigação, Nino Abravanel teria sido responsável por dirigir o veículo usado no crime. No carro, também estavam Derik, Eberton Salles de Lima, Enrico Jonatan da Silva Leal e Júlio César de Souza Alves. O último acusado é Pablo Lyncoln Lira da Rocha, que teria atuado como “olheiro” em uma motocicleta, segundo a polícia.

“Tanto Deivis como Derik são influenciadores digitais com muitos seguidores, além de trabalharem na ‘Plataforma do Tigrinho’”, registra o relatório. Para os investigadores, também haveria chance de os suspeitos usarem as redes sociais para “se vitimizarem e captarem cada vez mais seguidores, transformando o cometimento de um crime de homicídio em um espetáculo ‘circense’”.