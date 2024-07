Jornalista é infectada por micobactéria durante troca de silicone

Emocionada, ela explicou que após fazer a cirurgia, realizada há cerca de 15 dias, começou a sentir a mama direita mais pesada e um pouco quente. De início, o cirurgião responsável pensou que fosse um ponto aberto, o que é comum de acontecer em cirurgias do tipo. Após averiguação, no entanto, ficou constatado que Mariana foi infectada por uma micobactéria.

A notícia surpreendeu a jornalista às vésperas do casamento. Ela está com a cerimônia marcada para daqui a 15 dias. “Infecção é algo que ninguém espera, muito menos de uma cirurgia estética que é algo que você escolhe fazer”, diz ela no vídeo.

O grupo das micobactérias possui centenas de tipos e variedades. O exame com o resultado sobre o caso de Mariana só sairá em 60 dias. Após procurar um infectologista, ela foi orientada a iniciar o tratamento com uso de antibióticos, até que se saiba com exatidão qual bactéria ela contraiu.

Além disso, o cirurgião plástico e o infectologista concordaram que o melhor a fazer seria retirar as próteses, e a jornalista passou por uma nova cirurgia. “Porque pode ser que o antibiótico não chegue ao local onde está o corpo estranho”, explica ela.

“Fiquei com muito medo”

Mariana diz ter ficado com muito medo, desde que soube da infecção. “É Deus que está me sustentando e dando forças. Foram muitos momentos de dor, incerteza. Eu não sei direito que infecção é essa. É uma infecção que demora ser curada. O tratamento pode demorar até um ano e meio tomando antibióticos. Até agora, não sei quanto tempo vai demorar esse tratamento”, conta.

A jornalista destaca, ainda, no vídeo que o que aconteceu com ela não teria sido erro médico. “O que aconteceu comigo foi uma infecção que estava no ambiente hospitalar. [As micobactérias] são mais resistentes e se proliferam em ambiente hospitalar, muitas vezes na água. O infectologista disse que eu contraí na cirurgia”, explica.

Mariana não mencionou o nome do hospital onde fez a cirurgia, tampouco do médico responsável pelo procedimento. O exame, após encaminhamento do laboratório privado, foi direcionado para o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (Lacen).

“Estou lutando, vou sair dessa. Quero pensar que vai dar tudo certo no meu casamento e a minha saúde vai estar restabelecida 100%”, diz a apresentadora.