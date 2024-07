Jovem de 19 anos é preso com duas armas de fogo em casa abandonada

Salys da Silva Ferreira, 19 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo na tarde desta sexta-feira (12), na Travessa São Joaquim, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando avistou três pessoas em via pública na frente de uma residência abandonada. Ao perceber a aproximação da viatura, dois homens correram, pularam cercas e muros, e tomaram rumo ignorado.

Já Salys correu para dentro da residência abandonada, onde foi realizada uma abordagem. Na revista pessoal, nada foi encontrado com o rapaz. Dentro do imóvel, foi encontrada uma escopeta calibre 20, com 8 cartuchos intactos e um deflagrado. Foram achados também três rádios comunicadores, duas latas de spray de cor preta, uma pistola calibre 380 com 17 munições intactas, mais 5 munições de calibre 38, um celular e uma pequena porção de maconha.

Diante dos fatos, Salys recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com as armas de fogo e as munições, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.