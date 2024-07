Mais de 40 artistas locais se apresentarão nas cinco noite de Expoacre Juruá 2024

Movimentando, além do cenário econômico, a cena artística de Cruzeiro do Sul, a Expoacre Juruá 2024 irá levar 42 artistas locais para os palcos. A informação é do Cordolino Mota, coordenador do Núcleo da Fundação Elias Mansour (FEM). Artistas de outros municípios da região, como Porto Walter e Guajará, também terão espaço.

“Durante toda essa semana, estivemos trabalhando na seleção dos artistas. Recebemos muitos currículos e, após uma criteriosa avaliação, conseguimos classificar 42 artistas entre bandas, grupos de dança, DJs, cantores solo e duplas. Tanto o palco alternativo quanto o principal estarão repletos de talentos nacionais e regionais,” explicou Mota ao Jurua24horas.

Ele também destacou que a corrida para garantir um cronograma de atividades e horário adequado dos artistas está sendo realizada:

“Parabenizamos todos os que participaram do processo, que foi conduzido de forma transparente, e incentivamos aqueles que não foram selecionados a concorrerem novamente no próximo ano”, finalizou o coordenador.