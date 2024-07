MC Mirella pede desculpas por expor mensagens de ex de IZA: ‘Fiquei com raiva’

Mirella pediu perdão após expor que recebeu mensagens de Yuri Lima, ex da cantora Iza. Segundo ela, foi um erro revelar a situação em um momento de fragilidade da artista.

Através dos Stories do Instagram, a funkeira refletiu que a atitude possa ter causado mais dores à Iza, mas explicou o porquê de ter feito o comentário sobre o fim do relacionamento do ex-casal.

“No calor do momento eu comentei aquilo porque eu fiquei com raiva do que ele fez com ela grávida. Vocês também devem ter ficado com raiva. Eu também falei: ‘Nem sei o que eu faria se estivesse grávida’… Mas não foi querendo dizer que eu faria algo com quem traiu, pensei sobre mim, me coloquei no lugar dela, poderia prejudicar o bebê”, explicou.

Ela continua: “Quem passou por isso, sabe, entende. Quando eu passei por isso, eu fiquei numa deprê, eu me imagine se eu estivesse grávida. Em relação a isso, desculpa para quem não entendeu”.