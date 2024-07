Um vídeo de uma cobra gigante boiando no rio Tocantins tem intrigado internautas nas redes sociais. O pescador Agnaldo Teles Barbosa, 44 anos, filmou o animal em Porto Nacional (TO), no último domingo (30/6).

O comerciante postou o vídeo nas redes sociais, e retrucou comentários que diziam que a cobra era de mentira. “A cobra estava morta, mas com certeza tem outras vivas”, brincou. Nas redes sociais, internautas comentaram que sempre desconfiavam que existiam ‘bizarrices’ no rio Tocantins. “Minha intuição nunca erra. Nunca entrei neste rio. Do jeito que sou medrosa, agora que não entro mesmo”, disse uma internauta. Ao G1, Agnaldo contou que dias atrás havia filmado a pele de outra cobra bem grande boiando no rio. O empresário está acostumado a navegar pela região, mas revela que às vezes sente um pouco de medo. “Esse lago aqui de Porto também tem jacaré grande demais, principalmente beirando a ponte. Quando estavam construindo a ponte havia jacarés grandes. Esse lago esconde muito bicho. A gente que é corajoso de banhar. Eu mesmo banho direto nesse meio desse rio aí, mas é confiando na sorte”, comentou. Loucuras no rio Tocantins Na semana passada, um avião de pequeno porte foi flagrado realizando manobras perigosas no rio Tocantins. Vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando um piloto passando por baixo da ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas a Luzimangues. Veja vídeo: Please enable JavaScript play-sharp-fill Link 00:19