Mulher trans leva dois tiros após ter morte encomendada

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), na madrugada desta quarta-feira (3/7), após planejar a morte de uma transexual no Bairro Cristal, em Cristalina (GO), região do Entorno do DF.

A vítima foi abordada no bairro e alvejada com dois tiros. Um dos disparos acertou a barriga da vítima, deixou ela em estado grave. A mulher trans foi levada para o Hospital Regional de Luziânia, onde permanecia estável até a última atualização desta reportagem.

Por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), da equipe de Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri), e da Força Tática da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a suspeita presa em flagrante afirmou que havia mandado outros dois homens atirarem na transexual, porém, eles foram liberados por falta de provas após o interrogatório. Ainda não se sabe a autoria dos disparos.

A PCGO trabalha com a linha de investigação de que a motivação do crime tenha sido por vingança. A criminosa encontra-se à disposição da Justiça e a polícia continua investigando o caso.