Mullet MadJack: criador fala sobre sucesso e referências do jogo brasileiro

Mullet MadJack é um FPS frenético e cheio de identidade que tem chamado a atenção desde o seu anúncio na PC Gaming Show, em junho de 2023. O título já rodou o mundo antes de cair nas graças do público brasileiro.

Atualmente, o game integra a lista de “melhores jogos do ano até o momento” pelo site Metacritic e alcançou recentemente a marca de 3 mil wishlists na Steam com pouco menos de dois meses de lançamento, um feito equiparável a outros jogos brasileiros gigantes do mercado.

Diante de todo esse sucesso, é claro que o Voxel não poderia perder a oportunidade de falar com um dos desenvolvedores da Hammer95, Alessandro Martinello, responsável por Mullet MadJack e que esteve presente durante a Gamescom Latam. Perguntamos sobre referências e inspirações, tempo de produção, planos para o futuro e mais. A entrevista você confere a seguir.

Alessandro Martinelli, desenvolvedor de Mullet MadJackFonte: Divulgação/Epopeia Games

Voxel: Em poucas palavras, o que é Mullet MadJack para quem nunca ouviu falar no que é um boomer shooter ou nunca jogou Post Void?

Alessandro Martinello: Mullet MadJack é um jogo de tiro e ação frenéticos em primeira pessoa, inspirado nos arcades de época. O ritmo é baseado em jogos frenéticos como Burnout, e o fator principal é provocar o sentimento de adrenalina no jogador.

V: Para quem ainda não jogou, qual é a média de tempo necessária para finalizar o jogo?

AM: Mullet tem uma campanha principal que leva em torno de 3 a 4 horas para ser finalizada, mas tudo depende da dificuldade selecionada e da habilidade do jogador. Mas o foco principal do Mullet é a sua rejogabilidade, por conta do seu fator arcade. Dentre os modos de jogo disponíveis, nós temos um modo infinito em que o jogador pode testar suas habilidades e tentar atingir a maior pontuação possível. Acredito que esse seja o maior apelo do jogo, a possibilidade de estender a jogatina por horas e horas.

V: Mullet MadJack é um jogo que tem muitas referências antigas de filmes e animes. Para quem não tem muito contato com essas obras, você poderia dizer algumas referências que não sejam jogos e que foram utilizadas em Mullet?

AM: Algumas referências de animes com certeza são Yuyu Hakusho; nós quisemos trazer esse aspecto da localização em português, já que o texto é super bem adaptado para a nossa cultura. Em questões visuais, nós podemos citar Cavaleiros do Zodíaco, Akira e Ghost in the Shell. Sobre filmes, as maiores referências são os filmes “brucutus” com atores como Sylvester Stallone, mais especificamente o Demolition Man, ou O Demolidor, como é chamado no Brasil. Inclusive na temática, sobre esse sarcasmo e as piadas que o filme faz de como as coisas seriam no futuro.

Ghost in the Shell – O FANTASMA DO FUTURO (1995)Fonte: MUBI

V: Quando foi que começou a produção do Mullet?

AM: A produção de Mullet MadJack começou há mais ou menos 4 anos.

V: A inteligência artificial é uma das principais temáticas dentro de Mullet MadJack, rendendo diversas críticas muito bem construídas. Vocês imaginavam, 4 anos atrás, que esse tema teria uma repercussão tão grande na época em que o Mullet fosse lançado?

AM: Definitivamente. A inteligência artificial é algo que já se discute há muito tempo sobre a questão de degradação do trabalhador e nós já desconfiávamos das proporções que ela teria atualmente. Traduzimos isso para o jogo de forma que o nosso protagonista está inserido em uma cultura de likes. Ele precisa de likes para sobreviver, é o que circula na rede sanguínea dele, e ele faz isso lutando contra robôs artificialmente inteligentes que estão em busca de poder.

“Samurai Y: Por que humanos nos fizeram sem alma?”Fonte: Gabriel Morais de Oliveira

V: Quando foi que caiu a ficha de que Mullet MadJack é um sucesso absoluto para a Hammer95?

AM: Foi logo no primeiro dia do lançamento. Nossa esperança era receber em torno de 500 reviews em um mês, mas recebemos isso em um único dia. Nós não temos como medir isso de forma concreta, mas acreditamos que Mullet tem se tornado um dos jogos brasileiros mais bem avaliados em um tempo recorde. Nossas maiores referências, como estúdio brasileiro independente, são Horizon Chase e Chroma Squad, e imaginar que hoje nós estamos páreos com as nossas inspirações nos deixa muito felizes.

V: Em um tom até mesmo celebrativo, vocês disseram que possuem muita vontade de ver o jogo dublado na nossa língua. Alguma novidade sobre as vozes ou quando poderemos jogar Mullet dublado em português brasileiro?

AM: Isso com certeza é um sonho para a gente, mas ainda não está confirmado. Mas nos esforçamos muito para que tanto a localização completa do jogo em português brasileiro quanto a atuação de voz fossem a melhor possível!

V: A Hammer95 terá como identidade o boomer shooter ou vocês sonham com o desenvolvimento de projetos de gêneros diferentes?

AM: O Mullet MadJack é a nossa identidade no momento. Nós estávamos pensando em outros projetos até o lançamento, mas Mullet estourou de uma forma tão grande que nós queremos nos manter por um tempo expandindo, aprimorando e trazendo atualizações para ele, proporcionando a melhor experiência possível para todos os jogadores.

Reprodução: Hammer95Fonte: Tela de captura da Steam (redator)

V: Agora diz pra gente, qual foi a arma que vocês mais gostaram de colocar no jogo?

AM: A shotgun, com certeza! Principalmente por conta do nosso contato com os jogos de tiro antigos, onde a arma aparece bastante. Ela também é muito versátil e tem tudo a ver com o Mullet MadJack.

Foi um prazer imenso entrevistar um dos desenvolvedores de Mullet MadJack! O game está disponível para PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X e Series S, e os jogadores de PC poderão adquirí-lo com 20% de desconto durante a Promoção de Férias da Steam (verificar data da publicação).