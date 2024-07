Nubank tem instabilidade e clientes relatam problemas na internet

O aplicativo do banco Nubank apresentou, na manhã desta quarta-feira (17/7), certa instabilidade. Clientes relataram falha no login e problemas para concluir operações no internet banking.

Desde o início da manhã o site Downdetector, que monitora problemas em canais digitais, registrou ao menos 700 reclamações. O pico de relatos de falhas ocorreu às 10h52, com 719 reclamações.

Os problemas mais notificados, de acordo com o Downdetector, foram:

login no aplicativo móvel (78%);

mobile banking (18%); e

login no internet banking (5%).

Em contato com Metrópoles, o Nubank afirmou que “está ciente de uma instabilidade no app e trabalhando para o restabelecimento dos serviços o quanto antes”.

Nas redes sociais, diversos clientes do banco reclamam da falha no aplicativo. Confira alguns relatos a seguir.

“Lição do dia: Não deixe todo seu dinheiro num banco só pq essa merda [sic] de banco (nubank) pode simplesmente sair do ar e te deixar na mão”, escreveu um cliente no X (antigo Twitter).

Um outro informou que não conseguia realizar algumas operações: Eu tentando passar o cartão função débito do nubank e dando erro, a mulher do lanche assim pra mim 🙄”.