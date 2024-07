Pimenta: Bocalom tem apoio de mais da metade dos deputados da Aleac; Marcus terá seis

A disputa pela Prefeitura de Rio Branco deverá dividir a Assembleia Legislativa do Acre. Dos 24 deputados da Casa, apenas Emerson Jarude, do NOVO tentará o cargo de prefeito. Com uma chapa puro sangue, ele não terá apoio de nenhum outro colega no parlamento.

O mesmo caso é o de Jenilson Leite, que apesar de ter um colega de partido na Casa, o deputado Adailton Cruz, também do PSB, não deverá ter nenhum parlamentar no seu palanque. Adailton estará no grupo que apoiará a candidatura de Marcus Alexandre, do MDB.

6 deputados ao lado

Além de Adailton, Marcus terá o apoio de outros cinco deputados. Do lado do MDB, partido dele, são dois parlamentares: Antônia Sales e Tanízio Sá. Marcus ainda conta com outros três aliados, de diferentes partidos que compõe a aliança da chapa e de Marfisa.

São eles: Edvaldo Magalhães, do PCdoB, Michelle Melo, do PDT, vai apoiar o MDB, além de Fagner Calegário, do Podemos, que segue na mesma direção. O partido dele, chefiado pelo secretário Ney Amorim anunciou apoio oficial a Bocalom e Alysson. Contudo, Calegário não deverá seguir o mesmo caminho.

Mais da metade

Por outro lado, Bocalom tem nada mais nada menos que 17 deputados ao lado dele. A base governista de Gladson Cameli – maioria isolada na Casa -, seguirá em peso ao lado do prefeito na reeleição, o que fez com que ele abocanhasse mais da metade dos parlamentares. A chapa terá apoio inclusive do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga e do vice-presidente Pedro Longo.

Bocalom e Alysson terão o apoio de: Arlenilson Cunha (PL), Afonso Fernandes (SD), André Vale (Podemos), Chico Viga (PDT), Gilberto Lira (União Brasil), Luiz Gonzaga (PSDB), Manoel Moraes (PP), Marcus Cavalcante (PDT), Maria Antônia (PP), Nicolau Júnior (PP), Pedro Longo (PDT), Whendy Lima (União Brasil).

Racha no PSD

Apesar do PSD, partido do senador Sérgio Petecão compor a aliança na chapa Marcus/Marfisa, os únicos dois deputados do partido na Casa, Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro, estarão no palanque do prefeito Tião Bocalom.

Sofrerão sanções

A posição dos dois deverá causar sanções internas dentro do partido. Bregense e Ribeiro poderão ser processados por infidelidade partidária e até perder os mandatos. Vale lembrar que os dois são da base governista de Cameli e não vão arriscar se indispor com o governador.

Republicanos

Bocalom e Alysson ainda terão três parlamentares do Republicanos, partido presidido pelo deputado federal Roberto Duarte, que ainda não anunciou oficialmente qual será o rumo do partido nas eleições municipais deste ano em Rio Branco. Alguns membros do partido, inclusive, criticam a demora de Duarte em anunciar a decisão. Até lá, o partido fica sem rumo.

Contudo, os três parlamentares do Republicanos na Aleac compõe a base de Gladson e também vão seguir com a determinação do governador: estarão no palanque de Bocalom e Alysson. São eles: Tadeu Hassem, Gene Diniz e Clodoaldo Rodrigues.

Vai disputar a reeleição

O senador Sérgio Petecão foi o entrevistado do podcast do ContilNet desta semana. Ele reafirmou que é candidato a reeleição em 2026, ignorou as pesquisas recentes e deixou claro que o foco político agora é eleger Marcus em Rio Branco, Jéssica em Cruzeiro do Sul e outros 19 candidatos que o PSD vai apoiar no interior.

Depende de 2024

Petecão afirmou que sua reeleição depende dos resultados nas eleições municipais deste ano. Se conseguir eleger Marcus e Jéssica Sales, já é meio caminho andado para uma reeleição tranquila.

Convenção

O senador aproveitou para anunciar que a convenção partidária do PSD e do MDB vai acontecer no dia 26 de julho, no ginásio do SESC, mesmo local da convenção de Bocalom e Alysson.

NOVO

Quem também aproveitou para anunciar a data da convenção partidária foi o deputado Emerson Jarude. Será no dia 30 de julho. A expectativa é que o parlamentar anuncie o candidato a vice-prefeito, guardado a sete chaves pelo NOVO.