Porto Velho vai receber recursos do Governo Federal para venezuelanos residentes

Porto Velho está entre as cidades que participarão de rateio de R$ 4,9 milhões do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Os recursos são destinados para auxiliar no acolhimento de pessoas vindas da Venezuela.

Este repasse conta na Portaria nº 996/24 do Governo Federal, que dispõe sobre o repasse emergencial dos recursos federais para oferta de ações socioassistenciais nos Municípios que recebem migrantes e refugiados provenientes de fluxos migratórios em decorrência da crise humanitária.

Em Porto Velho, os imigrantes são recebidos em casas de acolhimento, onde recebem atendimentos assistenciais.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, prestará assistência técnico aos municípios nas atividades de planejamento e implementação das ações.