Prefeitura de Feijó revela atrações nacionais e regionais para o Festival do Açaí 2024; confira

Como foi anunciado e divulgado anteriormente pela coluna Douglas Richer, do site ContiNet, que revelou em primeira mão, a Prefeitura Municipal de Feijó confirmou hoje as atrações nacionais do 25º Festival do Açaí e da 9ª Feira do Açaí, programados para os dias 16 a 18 de agosto. Em evento realizado no Clube da Maçonaria pelo prefeito Kiefer Cavalcante, foram confirmados os shows de Marília Tavares, Lambasaia e Vitor Fernandes. Além das estrelas nacionais, as atrações regionais também foram divulgadas.

Marília Tavares

Uma das grandes revelações da música sertaneja, Marília Tavares traz ao público de Feijó sua potente voz e carisma. Conhecida por sucessos como “Coração Abandonado” e “Vira-Vira”, Marília promete emocionar e agitar o festival com seu repertório repleto de hits.

Lambasaia

A banda Lamba Saia, famosa por seu axé contagiante, também marcará presença no evento. Com músicas que embalaram muitos verões, como “Poeira de Estrelas” e “Axé da Galera”, o grupo promete não deixar ninguém parado, garantindo muita dança e alegria no Festival do Açaí.

Vitor Fernandes

Fechando a lista das atrações nacionais, Vitor Fernandes, o fenômeno do piseiro, trará seu estilo inconfundível e músicas animadas como “Acaso” e “Piseiro Love”. Com sua presença de palco marcante, Vitor deve ser um dos pontos altos do festival, contagiando o público com seu som vibrante.



Veja as atrações: