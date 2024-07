Produtor expõe episódio ruim com Lexa após treta com bailarino

Depois da treta entre Lexa e o bailarino Gabriel Felinto, que acusou a cantora de ter pedido sua demissão numa ação na TV Globo, um produtor de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, decidiu contar uma experiência ruim com a artista, em 2022. “Tive prejuízo”, falou nas redes sociais.

“Eu sou produtor de eventos, trabalhei muito com artistas e nisso, uma das minhas funções, era encontrar um ambiente para eles ficarem, como casas. E, algumas vezes, eu até arrumava alguns restaurantes. Eu consegui uma casa pra ela [Lexa] e, a única coisa que ela precisava fazer, era uma postagem [nas redes sociais]. Foi o que tinha sido combinado”, começou a explicando.

Andre continuou: “Ela não fez nenhuma postagem. A mãe dela super grossa [comigo] e eu ajudando. Eu peguei meu próprio carro e fui ajudar elas, que estavam sem transporte, já que veio a família inteira [pra Orlando]. E ela, simplesmente, me tratando como se eu fosse um mero motorista. Ela achou que tava ali como motorista e veio com a maior arrogância”.

Carioca não poupou críticas para Lexa e nem para Darlin Ferrattry, mãe da famosa. “Esse tipo de pessoa, pra mim, perde a total credibilidade, entendeu? Pela forma com que trata as pessoas, como fala com as pessoas. E resumindo a história, eu ainda tive um prejuízo nessa casa, por conta dela, a senhorita Lexa”, reforçou.

Andre Carioca finalizou o exposed lembrando que Lexa poderia ser mais empática com terceiros que a ajudam. “Nunca cobrei [o prejuízo], deixei pra lá. Mas, se ela tivesse um pingo de vergonha na cara, ela honrava com os compromissos dela, ao invés de ficar perdendo tempo para prejudicar pessoas. Fica só o ditado aí”, concluiu.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira para falar sobre o caso, a assessoria da famosa alegou que “Lexa não se posicionará mais sobre o assunto. Ela explicou tudo em sua conta no Instagram. Quanto ao vídeo, a cantora e sua equipe sempre tratou bem seus fãs, contratantes e ao público em geral”.

A história do produtor brasileiro que vive no exterior foi publicada por Felinto, depois do episódio na emissora dos Marinho. Na web, Gabriel não poupou a ex-chefe. “Eu não preciso provar pra ninguém que uma pessoa é mau caráter. A vida já faz isso”, comentou.

Bailarino acusa Lexa

Ex-bailarino de Lexa, Gabriel Felinto usou as redes sociais para expor uma situação ruim que viveu com a cantora nesta quinta-feira (4/7). O rapaz contou que foi demitido de uma ação na TV Globo, onde atuaria no corpo de dança dela. “No intuito de me prejudicar”, disse numa sequência de stories no Instagram.

“Lexa pediu minha demissão do Projac. Acabei de perder um trabalho. Fui contratado para dançar no ballet de um programa e em uma das apresentações ela participaria [onde eu estaria dançando]. Hoje cheguei no ensaio, ela estava presente e pediu para me desligarem do espetáculo, por pura vaidade e ego [no intuito de me prejudicar]”, afirmou.

Felinto continuou: “Devido ser a artista, ela consegue [ter] esse poder de pedir o desligamento de quem ela bem entender. E aí, eu deixo de exercer minha profissão. Algo que me dediquei e me dedico todos os dias para melhorar”.

Inconformado, Gabriel revelou que ainda estava tentando digerir o episódio com a funkeira. “É família, é isso. Tô aqui de frente pra praia, tentando entender e é isso que acabou de acontecer. Mano, que loucura! Acabei de perder um trabalho, tá ligado? Vocês têm noção do quanto isso é sério?”, refletiu.

Por fim, Gabriel Felinto lamentou a atitude de Lexa, alegando que se esforça bastante para se consolidar na carreira. “Tipo assim, eu ralo muito. Desculpa o palavreado, mas eu me f*do muito pra trabalhar ou pra conseguir um trabalho. E aí, quando eu consigo, uma pessoa, por pura vaidade e ego, por ter um poder, por ser artista, escolhe pedir meu desligamento, escolhe pedir para me demitir, porque não quer dançar do meu lado”, encerrou.

Para quem não lembra, o bailarino foi apontado como pivô da separação da moça e MC Guimê, que viveram juntos por oito anos. Na ocasião do término, em setembro do ano passado, Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, da Record TV, noticiou que o cantor teria recebido um vídeo comprometedor de Lexa com um de seus dançarinos. Esta modesta coluna descobriu se tratar de Felinto.

Após a repercussão da declaração do dançarino, Lexa se defendeu: “Eu não pedi a demissão de ninguém, só pedi pra que não dançasse comigo. Outros artistas também se apresentarão além de mim. Só pedi que comigo não, por toda a exposição que já havia acontecido, pra não acontecer o que está acontecendo agora”, explicou.

Elaseguiu esclarecendo o episódio: “Logo após, a produção me informou que optaram em liberá-lo, mas que ele receberia o cachê dele normalmente. Ou seja, ele não perdeu o dinheiro e as portas seguem abertas pra ele”.