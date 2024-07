“Quase fiquei sem perna”, diz Valesca Popozuda após procedimento

Valesca Popozuda desabafou sobre a pressão estética que sofreu e revelou, em entrevista ao jornal Extra, que quase perdeu a perna após um procedimento estético que deu errado.

“Sofria muito com a busca de uma perfeição, para estar dentro do “padrão”. Naquela época, por ser desejada, eu tinha que estar bem. No carnaval, tinha que ter corpão saradão, barriga zero, sem gordura nenhuma, passar fome, porque eu tinha que estar bem. Não podia ter nenhuma celulite. Ficava preocupada com o que a câmera ia mostrar”, desabafou a funkeira.

“Como tinha perna saradona, resolvi fazer uma hidrolipo na região. Eu quase fiquei sem perna. Fiquei um ano escondendo, porque fiquei com hematomas por causa da necrose. Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo”, contou a cantora.