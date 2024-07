Ryan Reynolds compara nascimento do filho a surpresas em “Deadpool & Wolverine”

Em passagem pelo Brasil, os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman deram uma nova entrevista para falar sobre o filme “Deadpool & Wolverine” nesta terça-feira (16). O novo lançamento da Marvel, que traz os artistas ao protagonismo, estreia nos cinemas em 25 de julho.

Em entrevista ao podcast Podpah, que tem apresentação de Igão e Mitico, Ryan Reynolds chegou a comparar as “surpresas” existentes no filme com o nascimento de seu quarto filho. A criança não teve nome ou gênero revelado até o momento.

Os atores estão no Brasil para a divulgação de “Deadpool & Wolverine” desde o último final de semana. Na noite de segunda-feira (15), eles participaram do Fan Event, no Rio de Janeiro, onde foi exibido os 37 minutos iniciais da produção.

“Foi assim porque tudo o que vem depois é uma das maiores e melhores surpresas que eu já tive a sorte de chegar perto, e isso inclui o nascimento do meu quarto filho recentemente”, contou Ryan Reynolds.

Certos aspectos da trama do novo longa, como participações especiais, seguem em segredo e são alvo de especulações na internet. A participação da personagem Lady Deadpool é uma delas. Rumores de fãs apontam para a interpretação da atriz Blake Lively e até mesmo a cantora Taylor Swift.

Durante a entrevista, Hugh Jackman também falou sobre voltar ao papel de Wolverine. Antes do novo longa da Marvel, ele chegou a se “despedir” do personagem com o filme “Logan”, lançado em 2017.

“Eu estava um dia no meu carro, dirigindo e pensei quero fazer. Quando vi o primeiro ‘Deadpool’ pensei ‘acho que posso ter queimado a largada’”, disse ele sobre a despedida do personagem.

“Faz 24 anos que eu interpreto esse personagem, e nesse filme teve cenas que eu precisei regravar porque não conseguia parar de rir”, acrescentou. “Estar nesse filme é trazer uma faceta do Wolverine que nunca fiz.”

Confira a entrevista completa:

O filme “Deadpool & Wolverine” começa anos após os eventos de “Deadpool 2”, lançado em 2018. O personagem Wade Wilson, o Deadpool, agora está trabalhando como vendedor de carros usados ​​e não está mais namorando sua amante de longa data, Vanessa.

Quando agentes da Autoridade de Variância Temporal, apresentados pela primeira vez na série “Loki”, do Disney+, chegam à sua porta, ele recebe uma missão que o coloca em rota de colisão com um Wolverine de uma realidade alternativa.

Segundo o diretor de “X-Men: Primeira Classe”, Matthew Vaughn, o longa-metragem irá “salvar todo o universo cinematográfico da Marvel”.