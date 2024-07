Taylor Swift ou Blake Lively: quem é a loira em Deadpool & Wolverine?

O novo teaser de Deadpool & Wolverine, lançado nesta terça-feira (16/7), aumentou as expectativas sobre o filme. Isso porque aparecem duas versões do anti-héroi, incluindo o Cowboy Deadpool e a Lady Deadpool, que é uma mulher loira.

Nas redes sociais, internautas especulam se a personagem será interpretada pela cantora Taylor Swift ou pela atriz Blake Lively, que é casada com Ryan Reynolds, ator do Deadpool.

O nome da estrela de Gossip Girl ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) após o lançamento do teaser. “Me recuso acreditar que a ladypool não seja a Blake Lively”, escreveu um usuário.

As expeculações de que a voz de Cruel Summer pode fazer uma aparição no filme já circulam na internet há um tempo. Em um dos pôsteres de divulgação, Deadpool e Wolverine aparecem com pulseiras de amizade, que são uma grande marca da The Eras Tour, a turnê de Swift.

Outro ponto é que o ator curtiu um comentário no X com uma foto de Taylor usando a fantasia de Deadpool.

A cantora é muito amiga do casal Blake e Ryan, o que aumentou os rumores de uma participação na trama. No final de 2023, a loira até foi vista passeando ao lado do diretor do filme, Shawn Levy.