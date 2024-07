Ton: Com o bolso cheio, deputados entram em recesso e distribuem emendas em ano de eleição

A partir da próxima semana, os 24 nobres deputados estaduais do Acre estão em recesso parlamentar. A previsão de retorno é o próximo dia 30 de julho. Antes do recesso, receberam ótimas notícias: a antecipação de R$ 24 milhões em emendas parlamentares — R$ 1 milhão por deputado, com parcelas pagas antes das eleições de outubro. Uma linda notícia para quem quer eleger vereadores e prefeitos.

A Aleac também votou a nova mesa diretora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a criação da nova Secretaria de Esportes e a concessão de um empréstimo do Governo do Estado junto ao BID. Receberam boas notícias e também foram portadores de ótimas notícias.

A Aleac é um conto de fadas, onde todos sempre terminam felizes para sempre.

FESTA — Encontrei uns servidores da Secretaria de Educação que estavam a comemorar. Perguntei o motivo e ninguém escondeu: o maior problema da casa criou asas e voou. O Esporte virou secretaria. Clima de festa na ladeira do Bola Preta!

CABECEOU — Uma coisa não se pode negar: o habilidoso secretário Aberson Carvalho pode até não saber jogar futebol mas, na gestão da pasta, cabeceou para o Ney fazer gol, andou para que o menino da baixada pudesse correr.

DOIS INDICADORES — As pesquisas trazem muitos indicadores importantes, mas dois se sobressaem: a rejeição, por mostrar o teto de cada candidato; e a pesquisa espontânea, que é onde o eleitor diz sua intenção de voto sem a influência dos questionários.

BABOSEIRA — Concordo com o secretário Luiz Calixto (Segov) quando diz no Gazeta Entrevista que as eleições não devem ser reduzidas a essa “baboseira” — termo usado por ele e que reproduzo — de agenda ideológica. Principalmente quando estamos falando de dois candidatos — pelo menos nas cabeças — que possuem trabalho a mostrar no cargo que pretendem alcançar vitória.

CARINHO — Não podemos esquecer que o acreano pode até odiar o PT, mas existem figuras da esquerda que possuem, sim, o carinho das pessoas. Marcus Alexandre, Perpétua Almeida, além do próprio Jorge Viana — que aparece bem nas pesquisas — que o digam.

PONTO FORA DA CURVA — A deputada federal Socorro Neri continua sendo um ponto fora da curva no Congresso. Ela foi o destaque acreano em termos de contribuição na reforma tributária, protocolando emendas importantes que resultaram em significativas conquistas. Destaque para a concessão de bolsas de estudo para dependentes de funcionários das escolas e imunidade tributária para livros escolares.

BEM QUE PODERIAM — Na pauta da redução do imposto de armas, votou contra. A única do Acre. Sem comentários! Os nobres deputados bem que poderiam reduzir impostos de produtos que realmente estejam presentes na vida dos mais pobres.

MELANCIA — O pré-candidato a prefeito da capital, Emerson Jarude (Novo-AC), ironizou os comentários de que seria admirador do PT, por falar mal do prefeito Tião Bocalom. “Nem de melancia eu gosto, meu amigo”, disse um afiado Jarude. Seus vídeos sempre fazem sucesso nas redes.

MAIOR — Aliás, é bom que se ressalve: onde foi que se estabeleceu a convenção de que falar criticar a gestão de Bocalom é, automaticamente, ser petista ou vice-versa? A política é muito maior que isso!

É OU NÃO É? — Ainda falando em Jarude e falando também de Jenilson, existe uma pesquisa a sair do forno que pode mostrar com mais clareza a dúvida do momento: é ou não segundo turno?

ROSANA E NEY — Lendo a coluna do mestre Crica, que é a maior e melhor do Acre, cheguei numa reflexão: o município de Senador Guiomard é conhecido por ter prefeitos e vices sempre terminando o mandato em clima de guerra. Digo isso com propriedade por ser de lá. E isso não aconteceu entre Rosana Gomes e Ney Rabelo. Quebraram quase que uma maldição e vão juntos buscar reeleição.

SIRI NUM POTE — O deputado estadual Edvaldo Magalhães está igual um siri num pote com a questão orçamentária, discutida na Assembleia Legislativa do Acre. O problema é querer contar com gente ligada ao governo para endossar seu coro. Desse jeito o boi não dança, meu camaradinha!

BATE-REBATE

– Essa questão dos ônibus da capital ainda vão dar pano para a manga (…)

– (…) Na Câmara, o clima já esquenta.

– Os deputados estaduais rejeitaram a proposta que previa subsídio para órfãos do feminicídio (…)

– (…) Mas aprovaram R$ 70 milhões em empréstimos, nova secretaria e LDO maior (…)

– (…) De quem é a culpa?

– “Serei um influenciador digital” (…)

– (…) Diz Ciro Gomes após anunciar aposentadoria das disputas eleitorais (…)

– (…) Achei que já fosse um influenciador.

– O caldo da política já começa a engrossar (…)

– (…) Tem um candidato que recebeu uma bolada de grana, mas ainda não deu uma certa resposta.