União Brasil convoca convenções para lançar candidatos à Câmara e oficializar aliança com Bocalom

O diretório municipal do União Brasil convoca oficialmente, através de edital de convocação, todos os seus membros e filiados para a sua convenção partidária. Na ocasião, o partido oficializa apoio à candidatura do prefeito Tião Bocalom, tendo Alysson Bestene como vice-prefeito.

Leia na íntegra:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O UNIÃO BRASIL – UB – DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO-AC, por intermédio de seu Presidente, em obediência às normas estatutárias, CONVOCA todos os seus membros e filiados devidamente habilitados ao exercício do voto para a CONVENÇÃO ORDINÁRIA MUNICIPAL, a ser realizada no dia 22 de julho de 2024, no horário das 17hs às 19hs, prolongando-se, caso necessário, na Avenida Getúlio Vargas, 2.473 – bairro Bosque – Rio Branco/AC, devendo o registro das chapas ser realizado no prazo máximo de 03 (três) dias antes da data designada para a realização da

Convenção, conforme art. 29 do Estatuto Partidário, onde será apreciada e votada a seguinte ordem do dia:

a) Escolha dos candidatos do Partido União Brasil – Diretório Municipal de

Rio Branco aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições majoritárias

do próximo dia 6 de outubro de 2024;

b) Escolha da chapa dos candidatos do Partido ao cargo de vereador nas

eleições proporcionais do próximo dia 6 de outubro de 2024;

c) Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações

partidárias;

d) Sorteio dos respectivos números para os candidatos a vereador;

e) Outros assuntos de interesse partidário e que atendam as legislações pertinentes.

Rio Branco/AC, 17 de julho de 2024.

Fábio Gonçalves de Rueda

Presidente da Comissão Municipal

União Brasil – Rio Branco/AC