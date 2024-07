“Woman’s World”: Katy Perry retorna à música com canção empoderada; veja o clipe

Oficialmente de volta à música! A cantora americana Katy Perry divulgou, na noite desta quinta-feira (11), a primeira canção de seu novo álbum de estúdio. Intitulada “Woman’s World”, a faixa fala sobre empoderamento feminino e chega já acompanhada de um videoclipe.

“Woman´s World” fará parte do disco “143”, que será liberado em 20 de setembro deste ano, mesmo dia em que a estrela pop se apresenta no Brasil, pelo festival Rock in Rio.

Katy Perry lançou o seu último disco, o “Smile”, em 2020. Apesar disso, a estrela esteve em algumas colaborações em 2022 e lançou a música “Electric”, em maio de 2021.

Confira o clipe de “Woman’s World”:

Ainda não há maiores detalhes sobre o ritmo que Katy explorará em “143”. Ao que tudo indica, ela irá trabalhar com o produtor Lukasz Sebastian Gottwald, conhecido como Dr. Luke e acusado de abuso pela também cantora americana Kesha.