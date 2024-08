Alison dos Santos se classifica para a final dos 400m com barreiras

Alison dos Santos, o Piu, está classificado para a final dos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris. Participando da bateria de número 1 e largando na raia de número 9, Piu ficou na terceira posição, com o tempo de 47.95. Um dos principais adversários do brasileiro, o norueguês Karsten Warhol liderou a prova com 47.67.

Como não conseguiu ficar entre os dois primeiros colocados da bateria, Piu precisou aguardar o fim das outras provas e torcer para que não fosse ultrapassado na classificação geral, mesmo obtendo a 3º posição geral.

Outro brasileiro na disputa dos 400m com barreira, Matheus Lima, que fez a sua estreia em Jogos Olímpicos, ficou pelo caminho, com a 4ª posição da terceira bateria e tempo de 49.08.

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Piu é um dos grandes favoritos a conquista de mais uma medalha olímpica.

A disputa da final dos 400m com barreiras está previsto para sexta-feira (9/8), às 16h45 (horário de Brasília).