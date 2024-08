Chitãozinho & Xororó serão os homenageados do Prêmio da Música Brasileira 2025

A dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó foi anunciada como a grande homenageada da 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira em 2025. Esta será a primeira vez que dois representantes do gênero sertanejo receberão a homenagem concedida anualmente à figuras históricas da indústria nacional.

A última edição do PMB, que homenageou Tim Maia, ocorreu no dia 12 de junho.

“O Prêmio da Música Brasileira é muito importante no nosso mercado e receber esse reconhecimento é muito gratificante. A gente ficou muito feliz quando soubemos”, explica Chitãozinho, em comunicado enviado à CNN. “A gente já recebeu 11 prêmios no PMB desde 1999, temos uma história longa juntos, de muito respeito e admiração pelo Zé Maurício, toda a equipe organizadora, o conselho, um time de feras, grandes nomes do mercado da música”, completa Xororó.

Atualmente, a dupla apresenta a turnê “Por Todos Os Tempos”, que celebra o repertório seus mais de 50 anos de carreira. Além disso, lançarão uma série de projetos especiais, que incluem a série “As Aventuras de José e Durval” e o disco de inéditas “José e Durval”.

“A escolha é um tributo merecido a dois gigantes da nossa música. Eles não só ajudaram a popularizar o sertanejo, como também abriram portas para que outros artistas do gênero pudessem brilhar. Celebrar a trajetória deles é celebrar a própria história da música sertaneja e sua importância cultural para o Brasil. Estamos honrados em prestar essa homenagem a dois artistas que representam tanto a essência quanto a inovação da nossa música,” diz Zé Maurício Machline, fundador do PMB.