Com Twitter em risco, Lula divulga link de suas outras redes

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ameaçar derrubar a rede social X, do bilionário Elon Musk, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma publicação na plataforma com links que direcionam para suas outras redes sociais.

O post foi feito na tarde desta quinta-feira (29/8), em meio a relatos de instabilidade na rede. Lula publicou os endereços de seus canais oficiais no Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook e outros. Veja:

Entenda

O ministro Alexandre de Moraes emitiu um mandado de intimação digital contra Elon Musk. No documento, divulgado no X, o magistrado determinou que a empresa indique um representante legal no Brasil em um prazo de 24h. Caso a decisão não seja cumprida, a plataforma pode sair do ar.

Moraes também mandou bloquear as contas da empresa Starlink Holding no Brasil, que pertence ao bilionário. Em resposta, Musk fez ataques diretos ao ministro, chamando-o de “tirano” e “ditador”.

As hostilidades também forma direcionadas ao presidente. “Lula é seu cachorrinho de colo”, disse o empresário a Moraes em um post no X.