Concurso Correios: veja a distribuição de vagas; edital se aproxima

Um novo concurso Correios será realizado em breve e muitos concurseiros interessados nesta oportunidade têm se perguntado como será a distribuição de vagas do certame.

Sobre isso, vale lembrar que o acessamos, recentemente, o projeto básico com importantes detalhes a respeito da seleção. Acesse o conteúdo completo aqui!

Vagas do concurso Correios

De acordo com o projeto básico do concurso Correios, a previsão é que sejam ofertadas, ao todo, 3.468 vagas de níveis médio e superior de formação.

As oportunidades (imediatas e em cadastro reserva) poderão ser distribuídas da seguinte forma:

Agente dos Correios – nível médio: 3.099 vagas; e

Analista dos Correios – nível superior: 369 vagas.

Confira como será a distribuição das vagas entre as regiões do país (imediatas e em cadastro reserva):

No entanto, o projeto básico destaca que o quantitativo exato de vagas imediatas e em cadastro reserva será definido no momento da elaboração do edital de abertura. Vale mencionar, ainda, que os números acima poderão sofrer alterações.

Em relação aos cargos a serem ofertados, é importante explicar que o cargo Agente dos Correios se subdivide em diversos ramos, que também serão especificados no edital.

São eles:

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo;

Atendente Comercial; e

Suporte.

O cargo de Analista dos Correios, por sua vez, se subdivide nas especialidades abaixo:

Administrador

Administrador Postal

Advogado

Analista de Sistemas

Arquiteto

Bibliotecário

Contador

Economista

Engenheiro

Estatístico

Museólogo

Pedagogo

Psicólogo

Outros Profissionais de Nível Superior

A reserva de vagas do concurso Correios será feita da seguinte forma:

10% do total das vagas para candidatos com deficiência; e

20% do total das vagas para candidatos negros.