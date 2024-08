Concurso TJ RO tem iniciais acima de R$ 17 mil? Conheça os salários

O concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) para provimento de servidores será realizado em breve e os salários oferecidos pelo órgão têm chamado a atenção dos concurseiros!

Vale lembrar que serão ofertadas 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Técnico Judiciário (nível médio): 10 vagas + CR; e

Analista Judiciário (nível superior): 15 vagas + CR.

A comissão de planejamento do certame está formada e o próximo passo será a contratação da banca organizadora. A previsão inicial do órgão era que o provimento de Técnicos e Analistas fosse concluído até o mês de novembro.

Confira, nessa matéria, detalhes sobre os salários e benefícios dos servidores do TJ RO e acelere sua preparação para essa oportunidade!

Salários do concurso TJ RO

Em consulta ao portal da transparência do TJ RO, é possível verificar que os servidores do órgão recebem os seguintes vencimentos básicos:

Técnico Judiciário: R$ 4.289,99; e

Analista Judiciário: R$ 7.715,82.

No entanto, com o acréscimo do Adicional de Capacitação e do Adicional de Qualificação, os valores poderão chegar a até R$ 10.416,36 para Analista e R$ 5.791,49 para Técnico Judiciário.

Para o cargo de Analista de Sistemas, o TJ RO informou que os salários podem chegar a até R$ 17.097,48.

Benefícios – concurso TJ RO

Além dos valores acima, os servidores ainda fazem jus a diversos benefícios, que poderão deixar a remuneração ainda mais atrativa, tais como:

Auxilio Alimentação: R$ 2.300,00;

Auxílio Saúde: variável;

Auxílio Educação: R$ 430,00;

Auxílio Creche: R$ 430,00;

Auxílio Transporte: variável.

Ganhos reais

Ainda no portal da transparência, é possível acessar contracheques de servidores e verificar seus ganhos reais. A título de exemplo, veja quais são os ganhos reais de servidores ocupantes dos cargos de Técnico e Analista Judiciário, admitidos em 2024:

Técnico Judiciário

Analista Judiciário

Evolução remuneratória

Confira como é a evolução da remuneração ao longo das carreiras:

Analista Judiciário

Técnico Judiciário