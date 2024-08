ContilNet lança time de influencers na cobertura da Expoacre; Ludmilla é a primeira revelada

Mais um ano, o ContilNet prepara seu time de influenciadores para a cobertura da maior feira de agronegócios do Estado, a Expoacre. Este é o nosso quarto ano transformando influencers em “repórteres por um dia”, mostrando os detalhes e curiosidades da maior feira agropecuária do Acre.

O trabalho dos influenciadores no ContilNet já se tornou uma tradição e referência na nossa programação. Com um conteúdo descontraído, o time é sempre aguardado pelos internautas, que esperam ansiosamente pela divulgação dos nomes. Nesta sexta-feira (30), o primeiro nome foi revelado no Instagram do colunista Douglas Richer, em colaboração com as empresas ContilNet, Sans Filmes e Sicredi Biomas.

Ludmilla Cavalcante é a primeira influenciadora confirmada no time que fará parte da cobertura realizada pelo ContilNet, Sans Filmes, e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, com o apoio de Sicredi, Sem Fronteiras e Top Mídia. Com 238 mil seguidores, Ludmilla retorna ao time e à nossa bancada de apresentadores, onde promete um papo descontraído, inteligente e envolvente, sempre com sua energia contagiante.