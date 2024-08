Criança de três anos morre após cair do 7º andar de prédio

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer a criança. Segundo os bombeiros, ela não resistiu e morreu ainda no local.

Informações preliminares apontam que a criança estava acompanhada da mãe e da avó quando o acidente aconteceu. Ela teria caído da janela do quarto, na área de entrada da garagem do prédio. A família foi ouvida por equipes da Polícia Militar.

Testemunhas contaram que as telas dos apartamentos foram retiradas para uma reforma na fachada do edifício. A reportagem tentou conversar com o porteiro do prédio, que disse ter sido proibido pelo síndico de falar com a imprensa.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção e demais procedimentos legais da perícia.

De acordo com a PC, as guias periciais e de remoção do corpo foram expedidas por equipes da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas). A expectativa do órgão é de que laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e depoimento de familiares ajudem no esclarecimento do caso.