Em um mês, preço da maioria dos cortes de carne subiu em Rio Branco; fígado teve maior aumento

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Bacharelado em Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou uma pesquisa com o balanço de preços das carnes, entre 45 estabelecimentos diferentes da capital acreana. A coleta de dados foi feita entre os dias 8 e 12 de agosto e divulgada no dia 14.

Segundo o levantamento, o preço dos cortes mais nobres de carne tiveram um aumento, quando comparado com o mesmo período de julho. A picanha, por exemplo, teve um aumento de 0,09% no valor, podendo ser encontrada a um custo médio de R$ 51,33 em açougues, e R$ 78,99 em supermercados.

O filé também teve aumento de 2,23%, podendo ser encontrado por R$ 49,73 em açougues e R$ 70,66 em supermercados.

A pesquisa mostra ainda que, em média, os preços das carnes nos açougues são cerca de 33% mais baixos do que nos supermercados.

A maior variação foi observada para o corte de fígado com um crescimento de 8,85%, podendo ser encontrada com valor, em média, de R$ 9,16 em açougues e R$ 21,32 em supermercados. Apenas o corte de Pá com Osso reduziu o preço médio em 0,14%.