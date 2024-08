Ex-deputado Jamyl Asfury faz grande evento de lançamento de candidatura no Belo Jardim

A inauguração do comitê do candidato a vereador Jamyl Asfury, no bairro Belo Jardim II, foi marcada por descontração e alegria no início da noite deste sábado, 24. O evento contou com a presença de um grande um público formado por moradores do bairro e adjacentes.

Amigos, correligionários e familiares de Jamyl Asfury foram endossar o apoio à sua candidatura e a reeleição do prefeito Tião Bocalom.

“Nós estamos aqui defendendo nossa candidatura à vereador por acreditar que podemos ajudar nesse desenvolvimento que Rio Branco iniciou nessa gestão do prefeito Tião Bocalom. Temos muitos projetos bons para a nossa Capital e com certeza vamos somar no Projeto Produzir para Empregar”, disse Jamyl Asfury.

Ele discursou para mais de 400 pessoas presentes falando da alegria de sempre estar presente no bairro realizando um trabalho social e espiritual através do Projeto SOS Família. “O povo daqui já nos conhece e sabe do nosso compromisso de trazer o melhor para as famílias do Belo Jardim. E com certeza o melhor é Bocalom e Alysson para Rio Branco continuar desenvolvendo”, completou.