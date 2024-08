Ex-jogador do Santos e amigo de Neymar estará em A Fazenda 16

A Fazenda 16 estreia no dia 17 de setembro, mas a coluna Fábia Oliveira já deu spoilers de alguns participantes. E continua, claro! Esta jornalista descobriu que o ex-jogador de futebol José Eduardo Bischofe, conhecido como Zé Love, fará parte do elenco da nova edição do reality rural da Record.

Zé Love atuou em grandes clubes como o Santos, América-MG, Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR, Sport e Fortaleza. Com 36 anos, o centro avante anunciou a aposentadoria em 2021, atuando pelo Brasiliense, na partida com o Nova Mutum, pela Copa Verde, onde ganhou por 1 a 0.

Há um mês, o boleiro esteve envolvido numa polêmica com o pai de Neymar Jr., Neymar Santos. O patriarca brigava com o ex-atacante na Justiça por mais de 10 anos, cobrando uma dívida de R$ 840 mil.

A Justiça de São Paulo decretou transferência de um sítio que ao atleta para o nome do empresário, em troca débito. A propriedade, localizada no interior, foi avaliada em R$ 1,8 milhão.

Zé Love e Neymar Jr. foram companheiros no Santos e chegaram a conquistar a Libertadores juntos, em 2011. Na época, por ser muito amigo do filho dele, NeyPai assumiu o montante que o rapaz devia para o Banco do Brasil, que ultrapassava R$ 1 milhão. Desse valor, R$ 950 mil era referente a empréstimos, falta de pagamento de cartão de crédito e por cédulas rurais, muito usada para agricultura, além de R$ 88 mil de honorários advocatícios.

Todos os custos foram acolhidos pela juíza Mariana Cabral, da 1ª Vara Judicial da Promissão, que decidiu em favor de Neymar Santos em maio deste ano. Eita!