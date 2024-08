Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira com sete facadas no Acre

Uma tentativa de feminicídio ocorrida no dia 31 de julho de 2024 teve o inquérito policial concluído e, segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como T.P.L., de 38 anos, foi preso preventivamente após investigações apontarem o envolvimento dele no crime.

De acordo com as investigações, o suspeito já havia sido alvo de medidas protetivas de urgência anteriormente, mas essas já não estavam mais em vigor no momento do crime. O caso envolve a ex-companheira do suspeito, que estava separada dele há quase dois anos.

A vítima relatou à polícia que trocou o número de telefone para evitar contato com o suspeito, que a perseguia constantemente. No dia do crime, o suspeito descobriu o novo número e iniciou uma discussão, acusando a mulher de estar acompanhada de outro homem durante a Expoacre Juruá.

No momento do crime, a mulher voltava para casa após o trabalho, acompanhada dos filhos, quando foi surpreendida pelo agressor, que estava aguardando a mulher nas proximidades da casa dela, e a atacou com uma faca. Segundo a polícia, ele enviou uma das crianças para longe e desferiu 7 facadas, incluindo golpes que perfuraram o pulmão e atingiram a região do pescoço da mulher.

A vítima caiu no chão, aparentando estar morta, quando o suspeito fugiu. De acordo com a polícia, após o crime, o homem ainda subtraiu uma arma de fogo e retornou duas vezes ao hospital com a intenção de finalizar o assassinato, mas ele foi encontrado ferido em uma área de mata no dia seguinte, após ter sido torturado por supostos membros de facção.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão dentro do hospital, onde ele estava sendo tratado pelos ferimentos e o homem foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), onde passou por audiência de custória e teve a prisão mantida.

T.P.L. possui um histórico criminal extenso, incluindo delitos como furto, roubo, porte de arma de fogo, falso testemunho, ameaça, envolvimento com organização criminosa, tráfico de drogas e repetidos atos de violência doméstica contra a ex-companheira.