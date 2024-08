Homem de 32 anos morre após se engasgar com pedaço de carne

Um homem morreu após se engasgar com um pedaço de carne no sábado (10) em Itu (SP). André Luis Bueno, de 32 anos, foi velado neste domingo (11) no Cemitério Municipal.

A família informou ao g1 que André chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital. Ele foi entubado, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao morador de Itu, que chegou a trabalhar como Papai Noel em um shopping da cidade.

André Luis Bueno deixa a esposa e um filho de dois anos.