Justiça decide manter na prisão homem que matou ex-esposa enquanto ela dormia com os filhos

A 2ª Vara do Tribunal do Júri decidiu manter a prisão preventiva de Gabriel Lima de Almeida. Ele é acusado pelo assassinato da esposa Luzivânia Araújo, com dois tiros na cabeça na frente dos filhos de 7 e 4 anos de idade, em julho do ano passado. O crime ocorreu na casa da família, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

VEJA MAIS: Homem que matou ex-esposa enquanto ela dormia com os filhos vai a júri popular nos próximos dias

A decisão é do juiz Alesson Braz, que destacou que a situação processual do réu encontra-se em ordem, não havendo nos autos notícia de qualquer fato novo capaz de eliminar os elementos autorizadores da prisão preventiva.

A medida poderá ser reavaliada no prazo de 90 dias. O magistrado ainda destacou na decisão que a Justiça marque o julgamento de Gabriel para a próxima data livre.

O caso e a denúncia do MPAC

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), a vítima estava deitada com os dois filhos em uma cama quando o autor entrou na casa e efetuou dois disparos no rosto da vítima.

Após o crime, o homem se entregou na sede do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC), ainda com a arma de fogo usada no homicídio.

O MPAC diz na denúncia que o acusado ameaçava a vítima, inclusive no local de trabalho dela, quando buscava reatar o relacionamento. Numa dessas ameaças, chegou a dizer ao dono do estabelecimento no qual a mulher trabalhava que ele era membro de facção criminosa.