Mais de 200 servidores da Saúde podem ter salários bloqueados; veja a lista

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou uma lista com mais de 200 servidores que podem ter seus salários bloqueados por não efetuarem atualização cadastral. A relação foi publicada nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial do Estado (DOE).

A disposição alerta que os servidores listados têm o prazo de cinco dias contados a partir da publicação para resolver a atualização.

A partir deste ano, a atualização passou a ser realizada no mês do aniversário de cada servidor, seja ele efetivo, comissionado ou agentes políticos.

Confira a lista na íntegra: