Milhares de peixes mortos são recolhidos em rio na Grécia; veja vídeo

Esforços de limpeza estão em andamento nesta sexta-feira (30) para recolher milhares de peixes mortos no porto turístico na cidade central de Volos.

Uma escavadeira estava na margem do rio para carregar carcaças dos animais em um caminhão basculante, enquanto um grupo de trabalhadores montava uma rede para capturar os peixes mortos.

As autoridades gregas começaram a coletar os milhares de peixes mortos esta semana, após eles serem deslocados de seus habitats habituais de água doce durante as enchentes do ano passado.

Os peixes criaram um verdadeiro “cobertor” prateado sobre o porto. Um cheiro característico alarmou os moradores e as autoridades, que correram para recolhê-los antes que o odor chegasse aos restaurantes e hotéis próximos.

Os animais foram arrastados para o Golfo Pagasético pelas águas da enchente da tempestade Daniel, morrendo imediatamente ao entrar em contato com a água salgada.