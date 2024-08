Um dos maiores guitarristas do jazz, Russell Malone morreu vítima de um infarto enquanto estava em turnê em Tóquio, no Japão. A notícia foi confirmada, nesta segunda-feira (26/8), pelo baixista RonCarter, que trabalhava com o músico.

“No dia 23 de agosto, o Sr. Malone sofreu um ataque cardíaco após a conclusão de nossa apresentação no Blue Note Tokyo. Agradeço a todos pelas orações e condolências que continuam chegando; elas são profundamente apreciadas. Vocês ouvirão notícias minhas novamente em breve, quando eu encontrar as palavras. À comunidade musical em geral e às pessoas que têm me procurado para comentar em artigos, agradeço por entenderem que preciso deste tempo”, escreveu em um publicação no Instagram.

Apesar do falecimento do amigo, os shows marcados serão mantidos pela banda. “Donald Vega e eu vamos concluir esta turnê como uma dupla em respeito e honra à memória do Sr. Malone”, continuou Carter. “Esta é a cadeira em que o Sr. Malone sentou para tocar e representa sua presença contínua conosco”, escreveu como legenda da foto de uma cadeira vazia.