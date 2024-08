No Acre, homem rouba moto na frente de policiais e é preso em flagrante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um assaltante no km 121 da BR 364, em Rio Branco, nesta sexta-feira (02). A ação começou quando os agentes, durante uma ronda, visualizaram um assalto a um motociclista com uso de grave ameaça e arma de fogo.

O veículo utilizado pelo criminoso foi encontrado caído no bairro Rosa Linda. Os agentes da PRF imediatamente iniciaram a busca pelo infrator, conseguindo localizá-lo nas proximidades do local onde a motocicleta havia sido abandonada. O assaltante estava portando uma arma de fogo artesanal calibre .22.

Além da motocicleta, o autor do assalto também estava com uma bicicleta, que confessou ter roubado de uma mulher nas proximidades do primeiro roubo.

Tanto o assaltante quanto os itens roubados – a arma, a bicicleta e a motocicleta – foram levados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) de Rio Branco para as devidas providências.