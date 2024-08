No Acre, pai volta a estudar por conta de filho: “Agora chegou também a minha vez”

No Dia dos Pais, neste domingo (11), a história de Adelino e seu pai adotivo, Josimar, brilha como um exemplo de dedicação e amor. Moradores do ramal do Rodo, em Rio Branco, a família tem enfrentado desafios para buscar uma vida melhor por meio da educação.

“E muitas vezes, fiquei em casa à noite para que ele e a sua mãe viessem estudar. Agora chegou também a minha vez […] Quero sair da diária. É sofrido demais. Todos os dias a gente mata um leão para viver. Se eu conseguir alguma coisa fixa vai ser melhor”, diz o pai ao jornalista Resley Saab da Agência de Notícias do Acre.

Adelino, de 16 anos, foi alfabetizado no ano passado pelo programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Motivado, ele convenceu seu pai, Josimar, a retomar os estudos, apesar de ter apenas até a 3ª série do fundamental.

Agora, ambos são alunos da escola Ruy Azevedo e fazem parte de um grupo de 38 estudantes no EJA. Márcia, a mãe, também está completando seus estudos na mesma modalidade.

História de vida

Adelino cresceu ajudando a cuidar de animais em Tarauacá e, mesmo sem educação formal, sempre teve sede de aprender. Ele agora ajuda Josimar com as leituras, enquanto os dois trabalham na roça durante o dia. Josimar espera que, após concluir o EJA, possa conseguir um emprego melhor e melhorar sua qualidade de vida.

Adelino sonha em ser fazendeiro e usar a matemática para administrar suas futuras terras. Além disso, deseja servir ao Exército, inspirado por um tio policial militar. A paixão por cavalos, que surgiu aos 8 anos, continua forte, e ele acredita que a matemática o ajudará a gerenciar seus futuros negócios.

A família, que inclui outros cinco irmãos, conta com o apoio de parentes para cuidar das crianças enquanto Josimar, Adelino e Márcia estão na escola:

“Por isso, terei meu pai e minha mãe ao meu lado até eles ficarem bem velhinhos ou até quando Deus permitir”, diz Adelino.