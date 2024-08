Pedro e Gabigol, do Flamengo, têm lesões constatadas e preocupam

O Fla observa o caso por conta da volta da Libertadores. O Rubro-Negro Carioca duelará com o Bolívar às 21h30 de quinta-feira (22), no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Antes, o Flamengo enfrentará o Botafogo no domingo (18), às 18h30, em clássico no Nilton Santos, no Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo lidera o Brasileirão, com 43 pontos em 22 jogos. Já o Flamengo é o terceiro, com 41 pontos em 21 partidas.

Em 2024Pedro é o principal jogador do Flamengo no ano, com 42 jogos (39 como titular), com 29 gols e oito assistências. Já Gabigol tem 24 partidas no ano, sendo somente três entre os 11 iniciais, com quatro gols e uma assistência.