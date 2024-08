Pimenta: mesmo após reunião com Flaviano no MDB, Socorro Neri nega apoio a Marcus

A deputada federal Socorro Neri e o presidente estadual do MDB no Acre, Flaviano Melo, tiveram um encontro na sede do partido nesta quarta-feira (21) e movimentaram os bastidores da política acreana.

Com fotos do encontro publicadas nas redes sociais da parlamentar, boatos de que ela poderia ser a grande surpresa no palanque do candidato do MDB na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, começaram a rodar em grupos de política na capital.

Contudo, em entrevista a coluna, a deputada declarou que nada muda. Ela não deverá apoiar a candidatura de Marcus Alexandre na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

A deputada explicou que tudo não passou de uma visita de cortesia, atendendo a convites que Flaviano já havia feito a ela.

Caso antigo

Neri foi vice-prefeita no segundo mandato de Marcus, em 2016, quando ela estava no PSB e assumiu a prefeitura em 2018, com a saída do ex-prefeito do cargo para concorrer ao Governo do Estado. A relação dos dois foi diretamente abalada e eles racharam relações políticas e pessoais. Marcus nem se quer apoiou a reeleição de Neri nas eleições municipais de 2020.

Após o racha causado dentro do Progressistas- partido de Neri e que ela presidiu na capital -, com a união da chapa Bocalom/Alysson, a deputada ficou sem candidato oficial a prefeito em Rio Branco e anunciou que iria se posicionar apenas nos municípios em que o Progressistas tem candidatura própria.

No mês passado, em entrevista ao ContilNet, Neri já havia dito que iria se manter neutra em ralação a disputa pela Prefeitura de Rio Branco e que essa decisão deveria ser respeitada pela Executiva do Progressistas e pelo governador Gladson Cameli, que preside o partido no Acre.

“O PP tem um histórico democrático de respeitar as suas lideranças que fazem outras escolhas. A exemplo do que fez o próprio governador Gladson em 2020, com o prefeito Bocalom em 2022, que se recusou a apoiar a reeleição do governador e apoiou o senador Petecão. E eu espero que igual modo haja essa compreensão”, disse na época.

Nem apoio ao amigo

Neri também havia afirmado que não apoiaria publicamente nem a candidatura de Jenilson Leite, amigo pessoal e de longas datas. Os dois militaram juntos no PSB, partido que o ex-deputado segue até hoje.

“Não estarei no palanque de ninguém na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Vou apoiar a chapa de vereadores do Progressistas e os candidatos em 14 municípios que ajudei a montar. Como eleitora vou escolher alguém que eu de fato considere que é o melhor para a capital”, reafirmou.

E a troca de partido?

A coluna já havia afirmado recentemente que Flaviano Melo tinha convidado Neri a voltar ao MDB. A deputada foi filiada ao partido por alguns anos.

Em entrevista a coluna, ela confirmou que Flaviano lhe fez o convite, embora essa não tenha sido a pauta principal do encontro dos dois desta quarta-feira.

“Ele me disse que as portas estão abertas. Mas não tratamos disso não, porque nem cabe, eu estou no PP”, disse Neri de forma categórica a coluna.