PLASTICIDADE CEREBRAL: Escola de ‘educação personalizada’ da capital inclui xadrez no currículo

CIÊNCIA, ARTE E ESPORTE — No Colégio Porto Madeira, escola privada de Porto Velho (RO), alguns peões querem a cabeça do rei. O professor Jânio Silva implementou, junto com a direção do colégio, xadrez na grade curricular.

A iniciativa do colégio, que foi a primeira escola com ‘educação personalizada’ do estado, fez com que quatro estudantes da instituição competissem nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) de 2024 como enxadristas.

Jânio Silva é o responsável por desenvolver a matéria com os peões. O professor observa na ciência do xadrez, uma ferramenta indispensável para agregar na caminhada escolar dos alunos.

* Edição de Rondoniaovivo