Posto de combustível no bairro Tropical cria fila enorme de veículos após apagão

Um apagão afetou todo o estado do Acre, incluindo a capital Rio Branco, nesta quinta-feira (22). A Energisa, responsável pela distribuição elétrica no estado, informou que um evento externo no Sistema Interligado Nacional foi a causa do problema, e que o restabelecimento da energia ocorrerá conforme o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) liberar.

No bairro Tropical, um dos poucos postos que possuem geradores de energia em funcionamento, formou-se uma fila de veículos que se estendeu por várias ruas. A foto que acompanha esta matéria ilustra a magnitude da espera enfrentada pelos motoristas que buscavam abastecer seus carros, um reflexo direto da falta de energia e da alta demanda por combustível.

A situação foi ainda mais complicada pelo fato de que muitos motoristas precisavam se deslocar para atender a necessidades urgentes e, sem uma alternativa, tiveram que enfrentar longas esperas para garantir o abastecimento de seus veículos.

Este apagão é o segundo incidente de grande proporção em apenas uma semana no estado. Na quinta-feira passada, 15 de agosto, um apagão semelhante já havia atingido parte do Acre, mostrando um padrão preocupante de falhas no fornecimento de energia. A Energisa ainda está apurando as causas desses eventos e promete manter a população informada sobre a situação.

Enquanto isso, a população de Rio Branco continua aguarda pela restauração total do fornecimento de energia e pela normalização dos serviços essenciais.