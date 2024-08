A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) confirmou as mortes. Em nota enviada ao Metrópoles, a pasta informou que o prefeito chegou a ser socorrido, mas teve a morte constatada no hospital da cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. O pai dele morreu no local do crime.

“A Sesed determinou reforço nos efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil com o objetivo de identificar, localizar e prender os criminosos”, informou. A polícia ainda investiga a motivação do crime. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) lamentou o assassinato. “A Confederação repudia o ato de violência e se solidariza com amigos e familiares do gestor. O prefeito tinha 38 anos e deixa a esposa e dois filhos. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, a motivação dos crimes está sendo investigada”, afirmou em nota.