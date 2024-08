Regina Duarte sobre cargo no governo de Bolsonaro: “Não repetiria”

Regina Duarte foi uma das atrizes que esteve presente no lançamento do livro O Lado B de Boni, de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, no Rio de Janeiro. No evento, a atriz falou sobre o período em que atuou como secretária de Cultura no governo de Jair Bolsonaro.

“Eu sempre tomei e tomo as minhas decisões. Sou muito aventureira e isso desde criança e todas as oportunidades na minha vida, encaro como um aprendizado e como uma experiência enriquecedora. Deu certo, vai me enriquecer em algum lugar e se deu errado também. Arrependimento? Não repetiria. Hoje, não aceitaria”, disse a atriz ao F5.

Questionada novamente sobre arrependimentos, Regina Duarte foi sincera. “Estou leve e tenho certeza que foi uma experiência importantíssima, mas não repetiria. Foram 74 dias suficientes para me mostrar que não era nem é a minha praia. Absolutamente. Na verdade, tenho pena de quem frequenta essa praia. Não é fácil. Então, estou fora e feliz. Aprendi muito.”

Ela ainda deixou claro que continua sendo uma apoiadora do político, com quem trabalhou por 74 dias e disse que votaria nele novamente. “Bolsonaro, Bolsonaro e Bolsonaro. Se ele falar que cede para o Tarcísio, eu voto em Tarcísio.”